Аддис-Абеба, , 23:50 — REGNUM «Фронт освобождения оромо» потребовал от правительства Эфиопии не проводить выборы в связи с беспорядками и проблемами с безопасностью почти во всех регионах страны, 25 декабря сообщает агентство Reuters.

Партия сепаратистов народности оромо, которая вела с правительством Эфиопии войну несколько лет до примирения в 2019 году, заявила, что в стране продолжаются «кризис безопасности и политические катастрофы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 декабря избирком Эфиопии объявил, что общенациональные выборы в стране пройдут 5 июня 2021 года. Выборы много раз откладывались из-за беспорядков и пандемии коронавируса.

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