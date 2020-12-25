Париж, , 23:49 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 62 427 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 159 пациентов. Об этом в пятницу, 25 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 20 262 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,547 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря британские власти сообщили, что с 23 декабря, когда Франция разрешила въезд британцев на свою территорию при наличии отрицательного теста на вирус SARS-CoV-2, 4500 грузовых автомобилей смогли пересечь границу между двумя странами.

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