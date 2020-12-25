Тегеран, , 23:25 — REGNUM Иран не считает исполненной месть США за убийство командующего «Кудс» Касема Сулеймани, заявил 25 декабря заместитель командира «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммед Хеджази информагентству «Тасним».

«Раньше были всего лишь пощечины, жестокая месть еще впереди», — цитирует слова Хеджази агентство «Тасним».

По его мнению, такими «пощечинами» являлись масштабные похороны Сулеймани и лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, убитого США вместе с ним, а также ракетный удар по американской военной базе Айн-аль-Асад в Ираке.

По словам Хеджази, следующей «пощечиной» Вашингтону станет полное изгнание военных США из ближневосточного региона.

Как сообщало, 3 января 2020 года в Багдаде ракетным ударом с дрона США был убит иранский военачальник Касем Сулеймани. Позднее Вашингтон заявил, что это убийство было осуществлено американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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