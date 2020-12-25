Париж, , 23:28 — REGNUM Британские власти сообщили, что с 23 декабря, когда Франция разрешила въезд британцев на свою территорию при наличии отрицательного теста на вирус SARS-CoV-2, 4500 грузовых автомобилей смогли пересечь границу между двумя странами.

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Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 25 декабря, благодаря достижению соглашения между Парижем и Лондоном о сохранении транспортного сообщения с ограничениями, из британского Дувра во французский Кале смогли попасть 4500 грузовиков, несмотря на проблемы с оперативностью проверки тестов на коронавирус.

Напомним, сотни грузовых автомобилей «застряли» на границе между Великобританией и Францией из-за недостаточно оперативной проверки тестов на вирус SARS-CoV-2, необходимых для того, чтобы попасть на территорию европейского континента. Многие водители и пассажиры встретили Рождество в пробке.

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