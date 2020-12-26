Тирана, , 07:12 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 25 декабря заявил, что после введения в работу ЛЭП Албания-Косово 14 декабря этого года, новым вызовом для Албании станет сооружение ЛЭМ в направлении Северной Македонии в направлении Северной Македонии.

Читайте также: После Вучича Сербии уже нечего будет сдавать в Косово

Глава албанского правительства сообщил, что работы по подготовке к созданию новой ЛЭП начались 25 декабря, при этом Албания также расширяет свой энергетический рынок в направлении Италии и Черногории.

Читайте также: Глава Косово призвала албанцев преодолеть различия ради сплочения нации

По словам Рамы, соглашение о передаче косовского энергетического агентства KOSTT албанскому OST было подписано несколько лет назад, однако его реализация несколько лет подряд блокировалось Сербией. Ситуация переломилась только благодаря сотрудничеству Албании и Сербии в рамках Балканского мини-Шенгена.

Рама назвал объединение албанской энергосистемы с косовской и македонской частью «происходящих больших перемен» и «новой фазой энергетического сектора».

По мнению политика, благодаря подписанию соглашения с США о строительстве ГЭС «Скавица» на реке Дрин на границе между Албанией и Северной Македонией, Албания станет экспортером электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сербии снова предал косовских сербов