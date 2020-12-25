Тбилиси, , 23:11 — REGNUM Резолюция о планах вступления Грузии в НАТО и ЕС как о приоритете внешней политики принята парламентом республики сегодня, 25 декабря, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина U.S. Army Europe

«Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора», — говорится в одобренном парламентариями документе.

Напомним, власти Грузии стремятся в НАТО и ЕС с момента выхода республики из СССР. В 1992 г. Грузия вступила в Совет североатлантического сотрудничества.

Грузия не признаёт независимость отделившихся от неё Абхазии и Южной Осетии, считая эти республики своей территорией. Между тем в них находятся российские военные. Приняв Грузию в свои ряды, НАТО пришлось бы воевать с Россией.

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