Белград, , 22:58 — REGNUM Процесс вступления в Европейский союз по-прежнему является приоритетной задачей для Сербии, но её реализация зависит «от двух сторон», заявил Николая Селаковича, министр иностранных дел Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Селакович среди главных приоритетов Сербии выделило также региональное сотрудничество, решение проблем Косово и Метохии, укрепление традиционных дружеских отношений и формирование новых партнерских отношений в мире.

По словам Селаковича, в этом году новые главы переговоров о вступлении Сербии в ЕС не были открыты. Он отметил, что для большинства стран-членов ключевой проблемой является не верховенство права, а вопрос диалога Белграда и Приштины.

Он также указал, что пандемия коронавируса начала менять весь мир и повлияла на события в самом ЕС и на евроинтеграцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Сербии: членство в ЕС остаётся приоритетом для Белграда