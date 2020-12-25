Иерусалим, , 22:46 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с королем Марокко Мухаммедом VI, 25 декабря сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Нетаньяху выразил благодарность королю за прием израильской делегации в Рабате и выразил надежду на возможность переговоров с Мохаммедом VI в Иерусалиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Израиль и Марокко заключили соглашение о нормализации отношений. Сделка состоялась при посредничестве США.

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