Иерусалим, 25 декабря 2020, 22:46 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с королем Марокко Мухаммедом VI, 25 декабря сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что Нетаньяху выразил благодарность королю за прием израильской делегации в Рабате и выразил надежду на возможность переговоров с Мохаммедом VI в Иерусалиме.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Израиль и Марокко заключили соглашение о нормализации отношений. Сделка состоялась при посредничестве США.
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