Киев, , 22:31 — REGNUM Официальный Киев категорически отвергает «очередные инсинуации» Александра Лукашенко, связанные с «оружием из Украины».

Об этом вечером 25 декабря заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Белоруссии группа Николая Автуховича готовила теракты по всей стране, для чего «тоннами везла оружие через Украину». Он сообщил, что подозреваемые могли готовить теракты к Новому году.

Николенко в своем комментарии отмечает, что мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Александра Лукашенко по «запугиванию белорусского народа».

Он также подчеркнул, что Украина как государство не является врагом Белоруссии и осуждает терроризм в любых его проявлениях.

ИА REGNUM также напоминает, что 14 декабря глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко пожаловался на «периодически звучащие неоднозначные заявления высшего руководства Белоруссии «о том, что происходит контрабанда оружия через украинскую территорию.

«По каждому такому случаю мы проводили свое внутреннее расследование и опровергали эту информацию. У нас наоборот — наблюдается уменьшение обнаружения оружия, и все, что оказывалось, было или травматическое оружие, или шокеры и холодное оружие», — заявил силовик, подчеркнув, что поэтому Украина не представляет угрозы для Белоруссии.