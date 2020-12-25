Клемон-Ферран, , 22:23 — REGNUM Мужчина, который убил трех жандармов, пытавшихся арестовать его во французской коммуне Сен-Жюст, «намеревался устроить настоящую бойню», сообщили в прокуратуре города Клемон-Ферран, расположенного недалеко от Сен-Жюст.

Как уточняют журналисты Le Monde, в пятницу, 25 декабря, глава прокуратуры Клемон-Ферран Эрик Майо заявил, что полицейским, прибывшим на место происшествия, пришлось столкнуться с «настоящим полем боя: сотни пуль, наполовину сгоревший дом и вооруженный мужчина».

Напомним, 23 декабря источники в правительстве Франции сообщили, что в понедельник, 28 декабря, в стране состоится«церемония прощания» с тремя жандармами, убитыми при исполнении 23 декабря в коммуне Сен-Жюст.

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