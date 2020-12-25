Эр-Рияд, , 22:15 — REGNUM Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн-Салман аль-Сауд поставил прививку от коронавируса, 26 декабря сообщает Saudi Press Agency.

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Не сообщается, вакцина какого производителя была сделана представителю королевской фамилии. Отмечается, что по плану вакцинации принцу Салману через определенное время будет сделан ещё один укол.

Отметим, с начала эпидемии COVID-19 в Саудовской Аравии подтверждено около 362 тыс. случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали 6168 человек.

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