Приштина, , 05:13 — REGNUM Группа католических монахинь и мусульманский имам Абдуррахман Бейтуллаху в косовском городе Джакова (или Джяковица) уже второй раз вместе решили прийти на помощь бедным накануне Нового года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в рамках акции общества «Беречети» 40 семей получили средства личной гигиены и продукты.

В албанском обществе, вопреки общему представлению об албанцах как о религиозных фанатиках, распространена религиозная терпимость. По выражению деятеля албанского возрождения Васо Паши «Религия албанцев — это албанство». Как христианские, так и мусульманские праздники становятся поводом для совместных застолий и помощи бедным. Среди албанцев немало католиков и православных, а потому является заблуждением считать именно религию первопричиной разногласий между албанцами и православными сербами.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер косовских мусульман поздравил католиков с Рождеством