Иерусалим, 25 декабря 2020, 22:02 — REGNUM Две ракеты были перехвачены израильскими ПВО 25 декабря, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон и в прилегающих к сектору Газа районах. Обе ракеты обезвредила израильская система ПВО «Железный купол».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября израильские военные заявили, что из Газы по Израилю был проведён ракетный обстрел.
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