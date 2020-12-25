Ереван, , 21:52 — REGNUM Обсудить тему внеочередных выборов в парламент Армении предложил политическим силам республики премьер-министр Никол Пашинян 25 декабря в своём сообщении в Facebook.

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Комментируя накаляющуюся обстановку в столице республики, Пашинян заявил:

«Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция Армении настойчиво продолжает требовать отставки Пашиняна. Глава правительства Армении заявил, что если народ решит, что он должен уйти, он уйдёт, а если решит, что он должен остаться, — он останется.

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