Ереван, 25 декабря 2020, 21:52 — REGNUM Обсудить тему внеочередных выборов в парламент Армении предложил политическим силам республики премьер-министр Никол Пашинян 25 декабря в своём сообщении в Facebook.
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Комментируя накаляющуюся обстановку в столице республики, Пашинян заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция Армении настойчиво продолжает требовать отставки Пашиняна. Глава правительства Армении заявил, что если народ решит, что он должен уйти, он уйдёт, а если решит, что он должен остаться, — он останется.
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