Тулон, Франция, , 21:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон проведут рождественские и новогодние праздники в форте Брегансон на юго-востоке страны. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Поскольку у президента Франции более не наблюдается симптомов коронавируса, он завершил самоизоляцию и направился на юго-восток Франции, в департамент Вар, чтобы провести там новогодние каникулы со своей супругой. Чета придерживается этой традиции с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Макрон, более не имеющий симптомов заболевания COVID-19, завершил семидневную самоизоляцию в своей загородной резиденции в Версале.

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