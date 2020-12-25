Киров, , 21:42 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, скончался председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Владимир Бакин Zsko.ru

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Бакин родился в 1946 году. Впервые он был избран депутатом Заксобрания в 2007 году, работал в четвёртом, пятом и шестом созывах законодательного органа. На пост спикера был избран в 2019 году.

Депутаты и аппарат Законодательного собрания выражают соболезнования родным и близким Владимира Бакина. Также соболезнования выразил и кировский губернатор Игорь Васильев.

Прощание состоится в понедельник, 28 декабря, в областном Драмтеатре. Начало в 9:00.

По словам пресс-секретаря парламента Павла Караваева, ранее у Бакина было выявлено заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Он уточнил, что спикер Заксобрания находился на больничном с прошлой недели.