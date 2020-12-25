Париж, , 20:59 — REGNUM В Париже скончался один из основных кандидатов на пост президента Мали, лидер оппозиции Сумаила Сиссе, 25 декабря сообщает Agence France-Presse.

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Точные причины смерти 71-летнего Сиссе официально пока не названы. Французские СМИ сообщают, что у политика был COVID-19.

Отметим, с марта по октябрь 2020 года Сиссе, один из главных противников свергнутого президента Ибрагима Бубакара Кейты, находился в плену исламистов в Мали.

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