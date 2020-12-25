Пекин, , 20:46 — REGNUM В Пекине завершилось двухдневное заседание Политбюро ЦК КПК, проходившее 24−25 декабря. С программным докладом, посвященным вопросам активизации политического строительства в стране, выступил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин. Об этом 25 декабря сообщает Синьхуа, и следует обратить внимание, что уходящий 2020 год подводит черту под целым крупным периодом в жизни Китая, который связан со строительством обществ среднего достатка.

В качестве Рубикона, обозначающего переход к развертыванию широкого строительства социализма и превращения Китая в мощную социалистическую державу к 2049 году, следующий, 2021 год был определен еще в 2012 году, после транзита власти к пятому поколению руководителей. Успешное выполнение поставленных задач активизирует динамику социалистического строительства, укрепляя позиции Си Цзиньпина и нынешнего состава Политбюро 19-го созыва.

Обсуждая доклад лидера, участники дискуссии неизменно подчеркивали важность для руководящих партийных органов тесной связи с народом и укрепления тем самым демократических основ политической жизни и системы КНР.