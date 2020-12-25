Ереван, , 20:39 — REGNUM О своей готовности, если так решит народ Армении, уйти со своего поста заявил 25 декабря премьер-министр республики Никол Пашинян в Facebook.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я готов уйти с должности премьер-министра по решению народа. С должности премьера я могу уйти только по решению народа». Пашинян

Глава правительства Армении добавил, что если народ подтвердит своё доверие к нему, он готов «продолжить лидерство в Армении в это трудное время».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване ежедневно проходят митинги с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция заявляет, что Пашинян виновен в потере Арменией Нагорного Карабаха и в гибели тех, кто воевал за эти территории.

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