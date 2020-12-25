Москва, , 19:46 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон о молодежной политике в России. На федеральном уровне определяются такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Также в законодательное поле вводятся понятия «специалист по работе с молодёжью», конкретизируется, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».

Кроме того, значительно расширены цели и основные направления молодежной политики.

Согласно закону, молодежью будут считаться лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть до 36 лет.

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Председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Российской Федерации, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева считает очень важным, что работа с молодежными организациями получила «закрепление в федеральном законе»

«Одобрение Советом Федерации закона о молодежной политике — это по-настоящему событие. Конечно, направления молодежной политики формировались долгие годы, развивались молодежные общественные организации, органы власти по делам молодежи, и, наконец, это нашло закрепление в федеральном законе. Появилось понятие «специалист по работе с молодежью». Это не только законодательно оформило профессию, которой посвятили себя более 50 тыс. человек, но и дает надежду на то, что с принятием профессионального стандарта данный вид услуг будет оказываться более качественно», — отметила Елена Цунаева.

«ОНФ на деле знает, какой огромный у нашей молодежи потенциал. Одним из самых боевых активов нашей организации является «Молодежка ОНФ», на счету которой много замечательных проектов и дел. Мы активно работаем с Союзом сельской молодежи. Проект ОНФ «Село. Территория развития» нацелен на поддержку и развитие молодых кадров на селе, решение их социальных проблем, развитие бизнеса. Принятие данного закона не только закрепляет то, что уже сложилось, но и, безусловно, придаст импульс, повысит качество, улучшит, укрепит всё, что делает государство и сама молодежь для развития», — рассказала Елена Цунаева.

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