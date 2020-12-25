Сараево, , 19:35 — REGNUM Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия привез в Сараево икону, которую президент Республики Сербской Милорад Додик подарил главе российской дипломатии Сергею Лаврову. Самарджия не передавал икону ни в министерство иностранных дел, ни в Президиум БиГ, сообщает боснийское издание Klix.ba.

Ранее МИД России направил в посольство Боснии и Герцеговины икону, которую Додик подарил Лаврову 14 декабря во время встречи в Восточном Сараево. Этот шаг был предпринят после того, как из Украины поступило заявление о том, что икона принадлежит им и была украдена. В российском министерстве ожидают, что к расследованию этого дела будет привлечен Интерпол с целью установления происхождения иконы. Ранее в офисе Додика сообщили, что икона не была украдена, а семейная и освященная.