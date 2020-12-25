Москва, , 19:33 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон о молодежной политике в России. На федеральном уровне определяются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Также в законодательное поле вводятся понятия «специалист по работе с молодёжью», конкретизируется, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».

Кроме того, значительно расширены цели и основные направления молодежной политики.

Согласно закону, молодежью будут считаться лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть до 36 лет.

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«Из ключевых могу отметить несколько моментов. Прежде всего — это закрепление категории «молодежь», причем — увеличение возраста молодежи. Если в основах государственной молодежной политики возраст молодежи предусматривался до 35 лет, то сейчас до 35 лет включительно. Это позволит более чем 12 миллионам молодых граждан нашей страны пользоваться программами, грантами, конкурсами, проектами, форумными кампаниями», — отметила соавтор законопроекта, депутат Государственной Думы, председатель подкомитета по молодежной политике комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

«Более того, в поправках ко второму чтению были внесены изменения и теперь возможно в ряде случаев увеличение верхней границы, например, когда мы говорим о молодых докторах наук, ученых, но невозможно в зависимости от желания субъекта, губернатора того или иного региона снижать верхнюю границу. Это, действительно, устанавливает единые гарантии для молодежи нашей страны», — подчеркнула Наталья Кувшинова.