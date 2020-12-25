Москва, , 19:27 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщает 25 декабря официальный сайт внешнеполитического ведомства РФ.

Были обсуждены перспективы «дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия между Россией и Египтом в соответствии с Договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве».

«Особое внимание было уделено реализации масштабных проектов двустороннего торгово-экономического сотрудничества — строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» и созданию Российской промышленной зоны в Египте», — отмечает МИД России.

Кроме того, Лавров и Шукри «отметили необходимость обеспечения инклюзивного характера национального диалога в Ливии, подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Москве с главой МИД Египта Самехом Шукри встречался секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

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