Ярославль, , 19:15 — REGNUM Председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьёв обратился к прокурору области Дмитрию Попову с просьбой отреагировать на публикацию о недвижимости семьи председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко. Свое обращение лидер ярославских коммунистов зачитал на заседании Ярославской областной думы 25 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Степаненко Yarregion.ru

О недвижимости в Подмосковье семьи председателя правительства Ярославской области написала «Новая газета». Издание полагает, что стоимость купленной с 2014 года недвижимости значительно превышает официальные доходы чиновника на госслужбе и его близких родственников в этот период. По мнению авторов публикации, источники приобретений «нельзя назвать понятными».

При этом каких-либо фактов противоправной деятельности издание не приводит. В основном «расследование» оперирует известными событиями, происходившими в Ярославской области во время работы Степаненко. Александр Воробьёв призвал прокуратуру изучить публикацию и дать свою оценку изложенной там информации.

«Согласно закону, если расходы публичного должностного лица превышают его доходы, то это должно стать основанием для прокурорской проверки. Мною публично задан вопрос прокурору области: где прокуратура поставит запятую в короткой фразе «Расследовать нельзя отмахнуться!»?», — сказал первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.

Во время выступления Воробьева в думе ему отключили микрофон, так как выступление превысило отведённые три минуты. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

Читайте ранее в этом сюжете: В ярославском правительстве опубликовали сведения о доходах