Аддис-Абеба, , 18:59 — REGNUM Власти Эфиопии в 2021 году не будут проводить общенациональных выборов в провинции Тыграй на севере страны, 25 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению избирательной комиссии Эфиопии, проведение выборов в мятежном регионе пока не возможно по соображениям безопасности. Во всей стране выборы намечены на 5 июля 2021 года.

Всеобщие парламентские выборы в Эфиопии откладывались несколько лет — сначала из-за беспорядков в провинции Оромо, затем из-за пандемии коронавируса.

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