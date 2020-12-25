Минск, , 18:52 — REGNUM Во время состоявшегося 25 декабря посещения минской городской детской инфекционной клинической больницы Александр Лукашенко «честно и искренне» рассказал о своих отношениях с Римско-Католической церковью, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Он также снова высказался на тему причин отказа гражданину Белоруссии — католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу в возвращении на родину.

Комментируя ситуацию вокруг Кондрусевича, Лукашенко сослался на итоги недавних переговоров со спецпосланником главы РКЦ Франциска — нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти, который передал письмо римского понтифика. В нём шла речь о возвращении в постсоветскую республику католического митрополита.

«Вы знаете мои отношения с Папой Франциском. Я его очень уважаю. Это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства. Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти. Мелким шрифтом на двух листах. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес людей. Хороший человек. И один из вопросов — вернуть на Рождество Кондрусевича», — рассказал Лукашенко.

Ранее на эту тему: Запад дожал: католический архиепископ Кондрусевич вернулся в Белоруссию

«Я ж понимаю, это тоже политика. Каждый хочет сохранить лицо, еще чего-то. У меня на то время, хотя я предполагал, что этот вопрос будет от Гуджеротти, Мы тоже давно знакомы, он у нас работал, толковый тоже человек, очень любит белорусский народ и всегда откровенно и честно высказывался в поддержку нашего народа. Поэтому его и выбрали, хотя он в Великобритании уже служит нунцием. Не было решения, когда он мне сказал о Кондрусевиче», — продолжил Лукашенко.

По его словам, решение было принято к вечеру — до отлёта нунция из Минска. «Позиция была такова, что надо, чтобы он (Тадеуш Кондрусевич. — Прим. президентской пресс-службы) вернулся на эти католические праздники в Белоруссию, — сообщил он. — Я уже подумал о людях. Знаете, католики люди особые, но они же никогда нам никаких проблем не создавали. Я рассказывал, что в жизни вообще с ними сталкивался, наверное, с детства, хоть и на востоке родился. И подумал, что, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков, и они нормально это оценят. Ну, а он (Тадеуш Кондрусевич. — Прим. пресс-службы), ну в чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция. И когда мне после обсуждения в правительстве доложили позицию, они совпали. И было принято решение о том, что пускай приезжает».

«И не верьте тому, что тут, знаете, Лукашенко кого-то переиграл, Папа Римский сейчас чуть ли не за Белоруссию будет. Я этими категориями не рассуждал, понимая и то, что Папа Римский и так честный, порядочный человек. Но политических игр не было. Я клянусь», — добавил Лукашенко, выступая в детской больнице.