Москва, , 18:19 — REGNUM В 2021 году Америка постарается вернуть доверие партнеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 25 декабря политолог Владимир Шаповалов.

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«Очевидно, что в 2021 году будут попытки администрации Байдена склеить Запад в единое целое, — сказал Шаповалов. — И восстановить доверие к США их партнеров. Возродить глобалистский проект во главе с США. Эти попытки, очевидно, не принесут в полной мере ожидаемого результата. США начнут очень активно контактировать и выстраивать отношения со странами Европы и с некоторыми азиатскими союзниками. Будет определенная ревизия и переоценка внешнеполитических итогов президентства Трампа. Не исключено, что первыми шагами Байдена должно стать восстановление соглашения с Ираном. Очевидно, что США вернутся во Всемирную организацию здравоохранения и подключатся к экологической тематике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что если демократ Джо Байден станет президентом США, то это приведет к изменению отношений с Китаем, хотя полной перезагрузки не будет.

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