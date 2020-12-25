Москва, , 18:17 — REGNUM Если демократ Джо Байден станет президентом США, то это приведет к изменению отношений с Китаем, хотя полной перезагрузки не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов, рассуждая о перспективах 2021 года.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если Байден станет президентом США, то, очевидно, будет изменение отношений с Китаем. Это не будет перезагрузка, потому что в полном виде она невозможна. Но будет изменение акцентов, — сказал Шаповалов. — Политика Байдена в отношении Китая будет более мягкой, но она не будет означать отказа от борьбы, войны и конкуренции с Китаем. Война с Китаем будет продолжена. Но изменится ее тональность, ее акценты, отношения США и Китая станут более мягкими. Китай от этого должен выиграть».

Как полагает политолог, Китай так же будет включать механизмы нормализации отношений с США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог объяснил, выигрывает ли Китай соревнование с Западом.

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