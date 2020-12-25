Москва, , 18:15 — REGNUM В 2020 году пандемия, начавшаяся в Китае, тем не менее продемонстрировала как раз большую эффективность китайской модели по сравнению с западной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов, подводя итоги 2020 года.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пандемия, как бы это ни показалось парадоксально, хотя и началась в Китае, показала большую эффективность КНР по сравнению с Западом по целому ряду параметров и позиций, — сказал Шаповалов. — В очередной раз было показано: то, что Китай выигрывает экономическое соревнование у Запада, — не случайность, а долгий тренд, который будет продолжаться. США будут терять позиции, а Китай будет их усиливать. Если, конечно, не будет прямого вооруженного столкновения между Китаем и Америкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов рассказал о том, как пандемия создает новый фронт геополитического противостояния.

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