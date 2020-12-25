Москва, , 18:13 — REGNUM В 2020 году пандемия коронавируса усилила обособленность государств мира друг от друга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов, подводя итоги 2020 года.

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«Пандемия открыла новый фронт геополитической борьбы, — сказал он. — Теперь это не только отсутствие или наличие какого-то оружия, но еще и соревнование в сфере здравоохранения. Пандемия стала театром конкуренции между основными центрами силы. Пандемия усилила кризис глобализма, глобалистского мира и усилила тенденцию к национализации политики и экономики. Эта тенденция была заметна и до пандемии, и сейчас мы увидели, что спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. И каждый за себя. Пандемия усилила обособленность отдельных стран друг от друга. И то, что на фоне пандемии происходит завершение Brexit, очень символично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов указал на катастрофический разрыв между бедными и богатыми странами, который выявила пандемия коронавируса.

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