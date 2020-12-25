Москва, , 18:11 — REGNUM Пандемия коронавируса принесла такие перемены, которые дают основания предполагать, что так, как было прежде, уже не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов, подводя итоги 2020 года.

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«Действительно, пандемия была очень важным событием 2020 года, но я не согласен с теми, кто говорит, что это был самый тяжелый год для мира или для России. В прошлом бывали гораздо более серьезные испытания, — сказал политолог. — Тем не менее пандемия и в самом деле привносит в современную жизнь очень много новых черт, которые позволяют сделать вывод, что как прежде уже никогда не будет. Важной особенностью постпандемического мира окажется то, что разрыв между богатыми и бедными странами увеличится».

Как пояснил эксперт, речь идет о разрыве между теми государствами, которые располагают определенным технологическим, научным и промышленным потенциалом, могут организовать тесты, развернуть госпитали, производить таблетки, и теми странами, которые неспособны этого сделать, и поэтому ждут помощи от других.

«Этот разрыв становится просто катастрофическим и превращается в вопрос жизни и смерти», — пояснил политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о переменах, к которым привела пандемия коронавируса, высказался политолог Борис Кагарлицкий.

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