Ереван, 25 декабря 2020, 18:03 — REGNUM Полиция Еревана начала задержания участников акции протеста, выступающих за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передаёт 25 декабря Sputnik.
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Задержания начались после того, как протестующие заблокировали движение на перекрёстке Прошян-Баграмян в центре Еревана. Сейчас движение транспорта восстановлено.
Участники протестов скандируют лозунги «Никол, уходи!», «Никол — предатель!», «Армения без Никола».
Напомним, протесты в Ереване с требованием отставки Пашиняна в связи с тем, как он действовал в рамках конфликта в Нагорном Карабахе, проходят практически ежедневно на протяжении полутора месяцев.
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