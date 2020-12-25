Минск, , 18:03 — REGNUM Тема предотвращённой террористической угрозы была раскрыта Александром Лукашенко 25 декабря во время посещения минской городской детской инфекционной клинической больницы. Там он выступил на митинге перед врачами и пропагандистами из «президентского пула», прокомментировав больные для него вопросы.

Во время выступления, как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко упомянул о недавнем задержании террористической группы ранее судимого оппозиционера Николая Автуховича, которая якобы готовила теракты по всей Белоруссии. Деятельность группы ранее судимого экс-политзаключённого пресекли МВД и КГБ.

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, — сообщил Лукашенко. — И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича. — Прим. президентской пресс-службы), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним… Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

Он также рассказал о преступных замыслах группы Автуховича, ранее судимого за приобретение оружия и уклонение от уплаты налогов. Лукашенко сообщил: «Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию».

«Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках. — Прим. президентской пресс-службы) есть, оттуда (из-за границы. — Прим. президентской пресс-службы) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле», — добавил Лукашенко.

ФСБ и МИД РФ пока не прокомментировали очередные скандальные обвинения Лукашенко. Пресс-службы других российских министерств и ведомств тоже пока хранят молчание.

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