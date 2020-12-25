Минск, , 17:58 — REGNUM Александр Лукашенко 25 декабря посетил минскую городскую детскую инфекционную клиническую больницу, где выступил перед врачами и пропагандистами с комментариями на разные темы. Помимо рассказов про террористов и связи с Ватиканом нашлось место и теме частной собственности на землю, которая в Белоруссии сильно ограничена.

Отвечая на подготовленные вопросы, Лукашенко сообщил, что и ранее неоднократно поднимал тему ценности земли, земельных участков за пределами больших городов и агитировал всех жителей постсоветской республики приобретать такие наделы, а также пустующие дома. Такие призывы звучали на протяжении «года малой родины», который по президентским указам был растянут на три года.

«Чтобы вы в субботу, воскресенье с детишками просто походили по земле, — пояснил Лукашенко. — Многие говорят: босиком походи по земле, по траве ‑ и вся дурная энергия уходит в землю».

Он также указал на правильность ранее принятого решения не распродавать землю в частную собственность. «А когда-то же и меня критиковали за то, что я не разрешаю торговать землей, — поведал Лукашенко. — Вот если бы мы ее раздали, то в этом году голодали бы. А так, у нас самый урожайный год, и белорусскими продуктами мы будем обеспечены полностью».

«Не надо губить нашу систему. Мы ее выстрадали, выработали за четверть века — хорошую, нормальную систему, и она будет востребована во всем мире», — цитирует пресс-служба президента Белоруссии выступление Лукашенко в детской инфекционной ГКБ.