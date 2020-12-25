Киев, , 17:58 — REGNUM Руководство Украины не берёт взяток. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

Зеленский рассказал, что на Украине есть коррупция, с которой нужно бороться, однако высшее руководство страны взяток не берёт.

«Я не коррупционер, я ничего не беру. Все это знают, поэтому ничего мне не несут. Все признают, в том числе британские и американские разведки, «верхушка» нашей страны взяток не берёт», — сообщил он.

Президент Украины отметил, что это неподкупность руководства — первый шаг к очищению страны от коррупции.

Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что следующий 2021 год будет для жителей Украины легче, нежели текущий.

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