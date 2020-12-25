Киев, 25 декабря 2020, 17:58 — REGNUM Руководство Украины не берёт взяток. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
Зеленский рассказал, что на Украине есть коррупция, с которой нужно бороться, однако высшее руководство страны взяток не берёт.
Президент Украины отметил, что это неподкупность руководства — первый шаг к очищению страны от коррупции.
Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что следующий 2021 год будет для жителей Украины легче, нежели текущий.
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