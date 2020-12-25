Москва, , 17:48 — REGNUM Законопроект об использовании лесов для создания центров по содержанию и реабилитации диких животных внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Олег Шеин, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Поправками разрешается использование лесов центрами по содержанию и реабилитации диких животных, основной деятельностью которых является» комплекс мероприятий по уходу за животными, включающий размещение, кормление, создание оптимальных зоогигиенических условий, соблюдение распорядка дня, а также восстановление здоровья, в том числе передержка, карантинирование и содействие адаптации диких животных, изъятых из среды обитания либо из незаконного владения и пользования».

Авторы обратили внимание на то, что сейчас у таких организаций, имеются трудности по законному осуществлению своей деятельности.