Аддис-Абеба, , 17:46 — REGNUM Выборы в парламент Эфиопии состоятся 5 июня 2021 г., сообщает 25 декабря Национальная избирательная комиссия республики.

Итоги выборов, как ожидается, будут объявлены 6 — 28 июня будущего года. Решение принято по результатам переговоров ЦИК и руководства партий.

Это сделано из-за пандемии коронавируса, причём дата может измениться на более позднюю — в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Напомним, выборы в парламент Эфиопии были запланированы на август 2020 г., но из-за пандемии их пришлось отложить. Были отложены и местные выборы, что сыграло негативную роль в ситуации с регионом Тыграй.

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