Киев, , 17:45 — REGNUM Глава парламента Украины Дмитрий Разумков считает, что оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной рады в настоящий момент нет.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил вечером 25 декабря в эфире телеканала «112 Украина».

Разумков привел ряд доказательств тому, что на сегодня парламент Украины является дееспособным.

«Вы видите количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной рады Украины, как в зале, так и за его пределами… и много других вещей», — подчеркнул спикер.

Вместе с тем, он заявил, что в украинских реалиях любая политическая сила всегда должна быть готова к досрочным выборам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в украинских политических кругах обсуждалась информация, что ряд ведущих партий страны намерены добиться перевыборов в Раду уже в 2021 году.