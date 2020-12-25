Ватикан, , 17:35 — REGNUM Папа римский Франциск сделал традиционное послание «Граду и миру» (Urbi et Orbi) 25 декабря, на следующий день после празднования Рождества.

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Значительная часть послания 2020 года была уделена пандемии коронавируса и экономическому кризису. Папа призвал крупные страны и корпорации побороть «вирус индивидуализма» и «вирус национализма» и делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами.

«В этот исторический момент, отмеченный экологическим кризисом, серьезным экономическим и социальным расслоением, только усугубляемым пандемией коронавируса, для нас тем более важно признавать друг друга как братьев и сестер» , — заявил понтифик.

Папа римский также призвал установить мир в Сирии, Йемене, Ливии, Нагорном Карабахе, Южном Судане, Нигерии, Камеруне и Ираке. И отдельно упомянул тех, кто страдает от гуманитарных кризисов или стихийных бедствий в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, на Филиппинах и во Вьетнаме.

«Пусть Вифлеемское дитя поможет нам быть щедрыми, благосклонными и полезными, особенно по отношению к тем, кто уязвим» , — заключил папа Франциск.

Послание «Граду и миру» в 2020 году из-за пандемии коронавируса зачитывалось в Зале благословений Ватикана, где находилось всего около 50 священнослужителей и гражданских сотрудников в масках.

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