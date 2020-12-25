Ватикан, 25 декабря 2020, 17:35 — REGNUM Папа римский Франциск сделал традиционное послание «Граду и миру» (Urbi et Orbi) 25 декабря, на следующий день после празднования Рождества.
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Значительная часть послания 2020 года была уделена пандемии коронавируса и экономическому кризису. Папа призвал крупные страны и корпорации побороть «вирус индивидуализма» и «вирус национализма» и делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами.
Папа римский также призвал установить мир в Сирии, Йемене, Ливии, Нагорном Карабахе, Южном Судане, Нигерии, Камеруне и Ираке. И отдельно упомянул тех, кто страдает от гуманитарных кризисов или стихийных бедствий в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, на Филиппинах и во Вьетнаме.
Послание «Граду и миру» в 2020 году из-за пандемии коронавируса зачитывалось в Зале благословений Ватикана, где находилось всего около 50 священнослужителей и гражданских сотрудников в масках.
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