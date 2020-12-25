Мазари-Шариф, Афганистан, 25 декабря 2020, 17:34 — REGNUM Специоперация по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успешно проведена в районах Чарбулак и Шолгере афганской провинции Балх, сообщает 25 декабря Anadolu.
По данным органов безопасности Афганистана, в результате авиаудара убиты 19 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили в Кабуле главу независимой комиссии по наблюдению за выборами Юсуфа Рашида.
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