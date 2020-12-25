Афины , , 17:30 — REGNUM Министерство иностранных дел Греции приветствовало принципиальное соглашение, достигнутое между Европейским Союзом и Великобританией по Brexit, которое будет регулировать будущие отношения между ними. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном 25 декабря на сайте ведомства.

Как отметили в МИД, соглашение заложит основу для построения нового крепкого партнерства между ЕС и его государствами-членами, с одной стороны, и Великобританией — как со страной, которая остается неотъемлемой частью Европы. Министерство также заявило, что надеется на реализацию соглашения и расширение прав и возможностей Великобритании в отношениях с Грецией, а также между ЕС и Великобританией. Завершая свое заявление, МИД также выражает большую признательность председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главному переговорщику целевой группы ЕС по Brexit Мишелю Барнье «за их особенно значительный вклад в заключение соглашения».

Напомним, 24 декабря представители Великобритании и Евросоюза согласовали параметры торговой сделки по Brexit.