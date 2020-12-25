Москва, , 17:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвящённое ситуации в странах СНГ. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

«Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ», — сказал глава государства, открывая заседание.

Путин отметил, что данное направление во внешней политике России является «одним из важнейших, если не самым главным».

«Это самые близкие для нас страны, я уже не говорю, что это соседи, это государства, с которыми нас связывают многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве. Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские», — сказал Путин.

Президент предложил участникам совещания выступить с докладами по различным направлениям работы в рамках СНГ, чтобы при необходимости скорректировать эту работу «так, как этого требует сегодняшний день, так, как это будет востребовано и в наступающем 2021 году».

Как сообщается, в совещании приняли участие спикеры палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.