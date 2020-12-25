Токио, 25 декабря 2020, 17:23 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал граждан страны отпраздновать Новый год в тишине и на дистанции от других людей, 25 декабря сообщает агентство Reuters.
Суга также сообщил о строгих карантинных мерах в отношении тех граждан, кто вернется на Новый год из Великобритании. В Японии уже выявлено пять случаев заражения «британским» штаммом коронавируса.
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