Токио, , 17:23 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал граждан страны отпраздновать Новый год в тишине и на дистанции от других людей, 25 декабря сообщает агентство Reuters.

«Я хочу, чтобы вы тихо провели Новый год. Уровень инфицирования не снижается, и если мы будем продолжать в том же духе, мы не сможем избежать дальнейшего распространения вируса» , — заявил Суга.

Суга также сообщил о строгих карантинных мерах в отношении тех граждан, кто вернется на Новый год из Великобритании. В Японии уже выявлено пять случаев заражения «британским» штаммом коронавируса.

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