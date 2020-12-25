Коннектикут, США, , 18:33 — REGNUM Существующие в настоящее время решения настолько эффективны, что достижение конца пандемии является только вопросом времени, заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла поздно вечером 24 декабря в интервью ERT.

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Выступая из штаб-квартиры компании в Коннектикуте, Бурла выразил надежду, что «нормальность» скоро будет восстановлена, и призвал до тех пор, пока это не произойдет, продолжать пользоваться масками для лица и следовать инструкциям ученых.

Говоря о мутации коронавируса, Бурла сказал, что потребуется некоторое время, чтобы понять, насколько она опасна. Однако он выразил осторожный оптимизм в отношении того, что вакцина будет эффективной и для конкретной мутации. Больше информации появится примерно через две недели после завершения экспериментов, которые проводятся сейчас с целью установить, является ли вакцина такой же, менее или более эффективной против этой новой мутации вируса.