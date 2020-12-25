Минск, 25 декабря 2020, 17:25 — REGNUM В Белоруссии раскрыта террористическая группа Николая Автуховича. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает 25 декабря БелТА.
Он сообщил, что подозреваемые могли готовить теракты к Новому году.
Лукашенко отметил, что сотрудники спецслужб, участвовавшие в задержании группы, представлены к государственным наградам. Президент Белоруссии добавил, что в страну пытаются попасть несколько группировок экстремистов.
Напомним, ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал о «врагах Белоруссии», в частности о Николае Автуховиче.
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