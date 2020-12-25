Минск, , 17:25 — REGNUM В Белоруссии раскрыта террористическая группа Николая Автуховича. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает 25 декабря БелТА.

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину», — рассказал президент Белоруссии.

Он сообщил, что подозреваемые могли готовить теракты к Новому году.

Лукашенко отметил, что сотрудники спецслужб, участвовавшие в задержании группы, представлены к государственным наградам. Президент Белоруссии добавил, что в страну пытаются попасть несколько группировок экстремистов.

«Есть несколько группировочек ещё… присылают нам… через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползёт. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жёстко на контроле», — подытожил Лукашенко.

Напомним, ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал о «врагах Белоруссии», в частности о Николае Автуховиче.

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