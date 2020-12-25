Киев, , 17:25 — REGNUM Украина предложит ключевым западным производителям вакцины против COVID-19 сделку для ускорения получения препарата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Об этом заявил сегодня, 25 декабря, народный депутат от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире украинского телевидения.

Депутат уточнил, что Украина предложит услуги по транспортировке препарата в разные страны самолетом «Мрия» в обмен на получение вакцины вне очереди.

«Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70… а за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы за это получить вне очереди», — отметил Радуцкий.

По его словам, сейчас правительство Украины готовит официальное предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру самолет «Мрия».

При этом депутат напомнил, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля — начале марта, но Киев будет искать способы приблизить эту дату.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский заявил, что украинская власть интенсифицирует переговоры, чтобы ускорить поставки в страну «качественной и проверенной вакцины» против COVID-19.

«Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС», — подчеркнул глава Украины, уточнив, что переговоры по этому вопросу идут, в частности, с Индией.

Зеленский напомнил, что первый «транш» составит 8 млн доз вакцины, который будет выделен медикам, полицейским, социальным работникам.

Также отметим, что самолет Ан-225 «Мрия» — это транспортныйреактивный самолёт сверхбольшойгрузоподъёмности, официально самый большой и грузоподъёмный самолёт за всю историю мировой авиации. Построен еще во времена СССР и сдан в эксплуатацию в 1988 году.