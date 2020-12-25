Белград, , 17:26 — REGNUM Национальная безопасность Сербии может быть обеспечена и укреплена, если сохранится политическая стабильность, высокое национальное самосознание и понимание необходимости объединения и защиты интересов сербского народа, заявил 25 декабря на пресс-конференции министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Только сохранив политическую стабильность, мы сможем развивать страну в экономическом, оборонном, дипломатическом и любом другом отношении, а также защищать интересы сербов, где бы они ни проживали. Мы все свидетели того, как Сербия справляется с экономическим кризисом, у нас гораздо более низкий уровень безработицы и зафиксирован приток иностранных инвестиций, но этого бы не произошло без существенных предпосылок для развития экономики и укрепления наших структур безопасности. Всё благодаря политической стабильности», — подчеркнул Вулин.

Вулин отметил, что все экономически развитые страны обладают сильным национальным самосознанием и способностью нации мобилизовать свои силы и быть готовыми работать во благо своей страны и своего народа. Он добавил, что экономика без сильной страны с национальным самоопределением и без патриотизма вряд ли может быть успешной и функциональной.