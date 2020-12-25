Луганск, , 17:11 — REGNUM Двое мирных жителей ЛНР погибли и 25 получили ранения из-за атак ВСУ с начала года, сообщает 25 декабря ЛуганскИнформЦентр.

По данным начальника управления Народной милиции республики Яна Лещенко, среди пострадавших жителей ЛНР один — ребёнок.

Лещенко «Целенаправленно обстреливались жизненно важные социальные объекты».

Он уточнил, что в республике за год разрушено и повреждено 157 домостроений и объектов инфраструктуры. По фактам агрессии со стороны Украины в ЛНР возбуждено более полутора сотен уголовных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года по ЛНР ВСУ выпустили более двух тысяч боеприпасов, включая запрещённые Минскими соглашениями.

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