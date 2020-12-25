Ватикан, , 17:05 — REGNUM Папа римский Франциск призвал страны мира делиться вакцинами от коронавируса в ходе ежегодного послания «Граду и миру» 25 декабря.

«Я прошу всех глав государств, компании и международные организации содействовать сотрудничеству, а не конкуренции, и найти решение для всех, вакцину для всех. Особенно для самых уязвимых и нуждающихся во всех регионах планеты» , — заявил понтифик в своей проповеди.

Папа римский отметил, что верующие не должны «ставить рыночные силы и патентные законы выше законов любви и здоровья человечества».

«Мы не можем позволить вирусу радикального индивидуализма восторжествовать над нами и сделать нас равнодушными к страданиям других братьев и сестер» , — заявил Франциск.

Ватикан поддерживает глобальную инициативу по вакцинации COVAX под эгидой ВОЗ, в которая направлена на обеспечение вакцинами бедных стран.

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