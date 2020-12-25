Ватикан, 25 декабря 2020, 17:05 — REGNUM Папа римский Франциск призвал страны мира делиться вакцинами от коронавируса в ходе ежегодного послания «Граду и миру» 25 декабря.
Папа римский отметил, что верующие не должны «ставить рыночные силы и патентные законы выше законов любви и здоровья человечества».
Ватикан поддерживает глобальную инициативу по вакцинации COVAX под эгидой ВОЗ, в которая направлена на обеспечение вакцинами бедных стран.
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