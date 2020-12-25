Киев, , 17:05 — REGNUM Поездка народного депутата Украины Евгения Шевченко в Белоруссию и сделанные там заявления не окажут негативного влияния на официальную дипломатию, заявил в эфире украинского телевидения глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат заявил, что в настоящий момент он пока еще «знакомится» с результатами визита депутата Шевченко в Минск, но в целом считает, что украинские депутаты имеют право «выражать свою позицию».

«Подобный визит не имеет негативного влияния… и официальная позиция Украины очень четкая — мы были, есть и будем на стороне белорусского народа», — отметил также глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко 21 декабря через социальные сети заявил, что находится в «красивейшем европейском городе» Минске, где «прекрасные люди и отличные дороги». На следующий день депутат сообщил, что встретился с главой комиссии по международным отношениям Национального собрания Белоруссии и дал несколько интервью белорусским СМИ, где сделал ряд заявлений, отличающихся от позиции официального Киева.

22 декабря глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что формально Шевченко находится в отпуске и отметил, что этот депутат давно стремится покинуть президентскую фракцию. Согласно предположению Арахамии, Шевченко решил сделать что-то, чтобы его гарантированно исключили из «Слуги народа». Впрочем, в итоге в «СН» заявили, что изучат все заявления и встречи депутата в Минске, после чего сделают окончательные выводы из этой ситуации.